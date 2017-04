'Ik liep zo dicht mogelijk naar hem toe en sprong'

Het is even over acht uur als Frans Domenie zaterdagavond op zijn plezierjacht aan het rommelen is en hij op de kade twee jongetjes ziet spelen. Niet veel later valt de één in het water en begint de ander te gillen. ,,Hij rende gelijk weg. Ik dacht nog, die gaat z’n ouders halen, maar hij kwam niet meer terug’’, blikt de Schiedammer een dag later terug. ,,Toen ben ik naar buiten gelopen, over de steiger naar het water om zo dichtbij als mogelijk te komen en ben ik het ijskoude water ingesprongen.’’

Domenie mag dan 83 jaar zijn, hij aarzelde geen moment toen hij zag dat het mannetje anders een verdrinkingsdood zou sterven. ,,Mensen vinden me een held, maar ik heb gewoon gedaan wat je in zo’n situatie moet doen’’, stelt hij nuchter vast. Om er niet veel later aan toe te voegen, terwijl de tranen in zijn ogen opwellen: ,,Ik heb zelf ook kinderen, daar denk je dan toch gelijk aan. Ik hoop maar dat hij het redt, anders is het allemaal voor niets geweest.’’

Hulpkreet

De Schiedammer gaf het slachtoffertje, die op dat moment buiten bewustzijn was, over aan Gerda van der Wielen die haar hond aan het uitlaten was en reageerde op de hulpkreet van Domenie. ,,Ik heb eerst het jongetje uit het water getrokken en daarna meneer.’’ Domenie knikt. ,,Ik was écht uitgeput, kon niet meer zelf op de kant klimmen terwijl het maar een klein stukje was’’, vult hij aan. ,,Ik wist op dat moment zelf niet eens of ik het wel zou redden. Het is dus maar goed dat er nog meer hulp was, ik ben die vrouw dan ook eeuwig dankbaar. Zij is eigenlijk de échte held.’’

Van der Wielen begon gelijk met reanimeren, haar zoon belde 112. ,,Op de een of andere manier was ik de rust zelve’’, vertelt ze. ,,Heel gek eigenlijk, want iedereen om mij heen stond te trillen en te beven. De vader van het jongetje hield het niet meer, was totaal in paniek en kon alleen maar schreeuwen.’’

Ziekenhuis

Het slachtoffer, dat vermoedelijk verstoppertje aan het spelen was met een vriendje, is vervolgens met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels stabiel, maar de situatie is nog wel zorgelijk, aldus de politie, die de zaak nog in onderzoek heeft en op zoek is naar getuigen.

Domenie slaakt een zucht van verlichting als hij hoort over de toestand van het kind. ,,Daar ben ik zo blij om’’, klinkt het zachtjes. ,,Het laat me maar niet los, ik sta nog steeds te trillen op mijn benen. Ik heb slecht geslapen, die film blijft zich maar afspelen. Mijn blik dwaalt elke keer af naar die kade. Ik ga hier dan ook zo snel mogelijk weg, wil er niet constant mee worden geconfronteerd.’’

Leeftijd