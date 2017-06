Hulpverleners krijgen les in verward gedrag

Mental Health First Aid komt oorspronkelijk uit Australië en is twee jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in heel Nederland bieden deze eerste hulp bij psychische problemen aan.



Inmiddels hebben al bijna 2.000 mensen de cursus gevolgd. Het doel is om minstens 180.000 mensen te trainen. Ook de Haagse instelling Indigo, onderdeel van ggz- instelling Parnassia, gaat de cursus aanbieden.



,,Sinds de discussie over verwarde personen is opgelaaid, zien we een toenemende belangstelling'', zegt Roelof Kleppe, directeur van MHFA Nederland. ,,Dat bewijst dat we hier hoognodig mee aan de slag moeten. Veel mensen hebben psychische klachten, maar daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Door meer begrip en kennis over de manier van handelen, kun je problemen voorkomen.''