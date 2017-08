Huisarts uit Lelystad stelde diagnoses via WhatsApp

De huisarts uit Lelystad die gedwongen zijn praktijk moet sluiten , schreef zonder zijn patiënten te zien via WhatsApp recepten uit. Dat staat in een brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ werd getipt dat de huisarts, Natiq K., op dinsdag en vrijdag zijn praktijk achterliet om elders als bedrijfsarts bij te klussen. Tijdens zijn afwezigheid schreef zijn doktersassistente − tegen alle regels in − recepten uit. Ze overlegde hierover met K. via WhatsApp.

Medische gegevens

In die WhatsApp-gesprekken heeft de IGZ inderdaad medische gegevens en namen van patiënten aangetroffen. De praktijk van K. in 't Hart Medisch Centrum in Lelystad is al in juli overgedragen. De inspectie rekent het de arts zeer aan dat hij bij zijn afwezigheid geen waarneming bij spoedgevallen had geregeld.

K. viel door de mand tijdens een onaangekondigde inspectie op dinsdag 18 juli. De inspecteurs troffen de arts niet in zijn praktijk aan. Toen ze hem mobiel belden en vroegen waar hij was, zei hij dat hij in zijn praktijk was. Ook zijn latere verklaring dat hij in de apotheek was, bleek niet te kloppen. De inspectie spreekt van ‘aperte leugens’. Bovendien zou hij zijn doktersassistente hebben gevraagd zijn praktijkagenda te vervalsen.

Bedreiging

Het is niet het eerste incident rond de in Azerbeidzjan geboren arts, die als politiek vluchteling naar Nederland is gekomen. De inspectie heeft al diverse meldingen ontvangen. Ook is bekend dat drie patiënten aangifte tegen hem hebben gedaan van bedreiging, intimidatie en belediging.

In december 2016 oordeelde het Regionale Tuchtcollege Gezondheidszorg dat K. tekortschoot in de spoedzorg voor zijn patiënten. Daarom werd hij per 27 januari 2017 voorwaardelijk geschorst. De IGZ heeft een nieuwe tuchtklacht in voorbereiding.

Zorgfraude