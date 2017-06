Honk Satudarah hoeft niet dicht na vondst cocaïne en messen

Stamkroeg

In 2013 werd ook een handelshoeveelheid drugs in het café aangetroffen. Het partycentrum werd destijds ook al als stamkroeg gebruikt door Satudarah en toen was onder andere 193 gram hasj de buit. Dit woog mee in de beslissing van de burgemeester om het honk nu te sluiten. ,,De aanwezigheid of het gebruik van drugs is helaas geen incident'', schreef hij in de toelichting op het sluitingsbevel. Noordanus meende dat maatregelen nodig zijn om de exploitatie structureel te verbeteren.