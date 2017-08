Hongarije haalt ambassadeur terug uit Nederland om kritiek

Volgens minister Péter Szijjártó heeft Scheltema daarin grenzen overschreden. De Hongaarse minister is 'blij dat de Nederlandse ambassadeur naar huis gaat'. Scheltema is in de tussentijd niet meer welkom, citeerden diverse Hongaarse media Szijjártó.



Steen des aanstoots is een vergelijking die Scheltema tegenover het blad 168 Ora trok tussen de manier waarop de Hongaarse regering volgens hem een vijandbeeld creëert en de manier waarop extremisten dat doen.



Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) laat weten dat hij het interview nog precies moet laten vertalen. ,,Ik kan mij ook niet voorstellen dat de ambassadeur dat bedoeld heeft", zegt Koenders. Maar stél Scheltema bedoelde het wel zo, dan is Koenders het daar niet mee eens: ,,Voor mij is in ieder geval duidelijk dat er geen relatie is tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering'', stelt Koenders. Dat is volgens hem ook niet iets wat Nederland vindt.