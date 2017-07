'Honderden sporters in Nederland seksueel geïntimideerd'

Ongewenst seksueel gedrag komt het vaakst voor bij teamsporten en contactsporten. Twee op de drie slachtoffers was minderjarig. Echt verschil tussen seksen is er niet: ongeveer de helft van de slachtoffers is vrouw, de andere helft man. Bij mannen lijkt het misbruik wel jonger te beginnen. Meer dan de helft, 57 procent, is jonger dan zestien jaar en een op de vijf zelfs jonger dan twaalf jaar.