Honderden deelnemers verbreken wereldrecord ballonnentrappen

Met zo'n 500 deelnemers heeft Vrijetijdspark Beerze Bulten in Beerze (Overijssel) het wereldrecord ballonnentrappen verbeterd. Het record stond op naam van een evenement uit januari 2015 in Londen met toen 280 deelnemers. Opdracht was om in korte tijd honderden ballonnen, die vastgemaakt zijn aan de benen, door de deelnemers kapot te trappen tot het moment dat er één winnaar overblijft.