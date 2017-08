Homo-erotische liefde in de islam, mag dat?

Deze maand viert de Amsterdamse Gay Pride de seksuele diversiteit. Ook moslims vieren mee. Homofobie bestaat maar sinds kort in de Islamitische wereld. Slechts 150 jaar geleden waren Europese reizigers in de islamitische wereld geschokt over de openlijke seksualiteit die ze aantroffen. Deze video is ontwikkeld door Janna Ullrich van The Common Affairs in samenwerking met AD en MyChannels.