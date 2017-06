Hollandse ivoorhond Mitch jaagt op stropers in Mali

VIDEODe Nederlandse cockerspaniël Mitch gaat vanaf eind deze maand op ivoorstropers jagen in het Noord-Afrikaanse land Mali. Het dier is de eerste in ons land opgeleide ivoorhond. Wereldwijd zijn tot nu toe ongeveer tien ivoorhonden actief, zegt dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen.

Ivoorhonden kunnen de sporen die stropers van ivoor achterlaten ruiken en volgen. Mitch gaat op de motor mee met parkwachters. Zodra zij een afgeslachte olifant vinden, kan de hond de rangers naar de plek brengen waar het ivoor is verstopt. ,,Ivoorhandelaren hebben daarvoor uitgekiende bergplaatsen, die heel moeilijk te vinden zijn. We hopen dat er 'grote jongens' worden betrapt om de ivoorhandel een flinke slag te kunnen toebrengen'', aldus Wessels.

De Nederlandse 1-jarige cockerspaniël Mitch krijgt een gezondheidscheck bij een dierenarts in Nijmegen.

Big business

Mitch is de eerste Nederlandse hond die getraind is om ivoor op te sporen.

,,Ivoorstroperij is big business. Er worden enorme bedragen aan verdiend. Het is serieuze criminaliteit, te vergelijken met wapen- of drugshandel. Mali is een centrum van ivoorjacht. Stropers schieten de zeldzame woestijnolifanten dood en zagen de slagtanden af.''



Wessels heeft Mitch samen met zijn vrouw en collega-dierenarts Astrid gekocht en stelt het kostbare dier belangeloos ter beschikking aan de Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie Chengeta Wildlife. Ze vieren daarmee het vijftienjarig bestaan van hun dierenartsenpraktijk.



De cockerspaniël is door hondentrainer Wesley Visscher uit Hoofddorp opgeleid. Visscher heeft veel ervaring met zulke trainingen. Hij leidt bijvoorbeeld ook drugs- en explosievenhonden op voor politie en leger.



Visscher kwam in contact met Rory Young, oprichter van Chengeta Wildlife. Wessels: ,,Rory vroeg zich af of een hond ook ivoor zou kunnen ruiken. Mitch is een jaar getraind en kan het nu als de beste.''

Een groot spel

Zo'n jaar training is voor de hond een groot spel, vertelt Wessels. ,,Mitch moest kleine stukjes ivoor zoeken, dat overigens niet van stropers kwam. Als hij het ivoor opspoorde, werd hij uitgebreid beloond met een snoepje of een aai. Zo maakten we het zoeken steeds iets ingewikkelder. Voor Mitch is dat alleen maar leuker."

Volgens Wessels is Mitch een bijzonder getalenteerde hond. ,,Hij heeft een heel goede neus. Daarnaast werkt hij hard: het is vooral belangrijk dat het dier er plezier in heeft."



De hond komt uit een nest met enorm goede neuzen. Zijn broer is onlangs verkocht voor een militaire taak in Irak. ,,Cockerspaniëls zijn klein genoeg om mee te gaan op expeditie", zegt Wessels. ,,Ze passen achterop de motor van een ranger."

Quote Stropers zullen Mitch niet leuk vinden. We lopen kans dat ze hem iets aandoen. Roeland Wessels, dierenarts en eigenaar van Mitch

Als Mitch succes heeft, staan er in Hoofddorp al twee andere honden klaar voor een ivoortraining. Het is de bedoeling dat de spaniël vijf jaar in Mali blijft werken. ,,Maar het is spannend, want stropers zullen Mitch niet leuk vinden. We lopen kans dat ze hem iets aandoen'', zegt Wessels.



Het Nederlandse echtpaar blijft eigenaar van de hond, zodat ze het dier altijd kunnen terugeisen als het in Afrika te gevaarlijk wordt. Mitch ondergaat de komende dagen in Nijmegen de laatste gezondheidschecks. Op 28 juni vertrekt hij met zijn trainer en een vaste, vrijwillige begeleider naar Mali.