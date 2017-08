Hockey kan niet winnen van voetbal

Bij Quick Stick, een hockeyclub in het Friese Heerenveen, zijn ze vorig jaar maar met gratis lessen op de zondagochtend begonnen. Stoere lessen. De bal keihard over het parkeerterrein raggen en kijken of je 'm in een winkelwagen kan wippen bijvoorbeeld. Maar, let op: meiden niet welkom. De instuif is for boys only.



Zulke lessen 'urban hockey', een ruige spelvariant, waren volgens jeugdcoördinator Peter van den Broek (52 jaar) hard nodig. Want Van den Broeks club - zo'n 450 leden groot - moet alles op alles zetten om jongens te werven. ,,Het evenwicht is weg: we hebben al zo'n 80 procent meiden en als we niks speciaals voor jongens organiseren wordt hun aandeel kleiner en kleiner.''