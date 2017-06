Hit 'Kind van de Duivel' schokt dominees in Vriezenveen

Binnen de Hervormde Gemeente in het Overijsselse Vriezenveen is ophef ontstaan over een nummer van de Nederlands rapper Jebroer. De tekst van zijn nummer Kind van de Duivel gaat dominees en jeugdouderlingen in de gemeente Twenterand 'door merg en been.'

Het nummer wordt regelmatig gezongen door kinderen op basisscholen in Vriezenveen. Als dat gebeurt worden de kinderen daarop aangesproken door hun leraar, zegt jeugdouderling Niels Koerssen van de Hervormde Gemeente Vriezenveen.

In een brief, die is ondertekend door dertien dominees en jeugdouderlingen, waarschuwt de Hervormde Gemeente ouders en kinderen. ,,Dit is - in negatieve zin - veel meer dan slechts een liedje", stelt Koerssen, die het initiatief voor de brief heeft genomen.

Jebroer is de artiestennaam van Tim Kimman. De uit Leiden afkomstige rapper heeft momenteel een hit met het nummer Kind van de Duivel. Een stuk uit het nummer: 'Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis.' En ook: 'Gooi drank en drugs over mijn kist.'

