Hier is het in Nederland het allerwarmst

Met 18,8 graden gemiddeld is Beek deze maand de warmste plek van Nederland, weet meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza . Het dorp in de provincie Limburg verslaat daarmee het plaatsje Arcen (18,4 graden) in dezelfde provincie, waar de afgelopen jaren gemiddeld de hoogste temperaturen werden gemeten. Het scheelt dus in welke provincie je bent. ,,Limburg ligt verder van zee en dieper in het binnenland. Aan zee zit de koele lucht. Die bereikt Limburg minder makkelijk. Daarnaast is er in die provincie veel zandgrond. Dat warmt sneller op dan klei of de polders bijvoorbeeld. Daarom kan het daar flink warmer zijn." Overigens is het absolute warmterecord voor Nederland 38,6 graden Celsius, het werd gemeten op 23 augustus 1944 in het Gelderse Warnsveld.

Tropische hitte Het blijft de aankomende dagen tropisch warm in Nederland. Vandaag en morgen loopt het kwik in het zuiden opnieuw op naar 30 of 31 graden. In het noorden van het land is het iets koeler. Daar blijft het kwik vandaag steken op ongeveer 22 graden, morgen is het daar ook weer zomers warm met 25 graden. Donderdag kan het zelfs zeer heet worden. In het binnenland kan het kwik ’s middags oplopen naar maximaal 33 graden. Pas vanaf vrijdag wordt het koeler.

Funda

Voordat je nu op Funda gaat zoeken naar huizen in Beek en Arcen... In de winter is het er qua temperatuur juist omgekeerd. Dan is het warmer in de kustregio's vanwege de relatief warme Noordzee, verklaart Janssen.

Zo is Rotterdam de warmste plek in de winter. In Limburg is het dan een stuk kouder. ,,Limburg ligt dichterbij Scandinavië en Rusland, en krijgt daarom trekjes van het landklimaat mee. Daarom is de temperatuur daar dan lager."

50 graden

Op sommige plekken in steden kan het weleens meer dan 50 graden worden, zo berekende ingenieurs- en adviesbureau Tauw. ,,Dat is de gevoelstemperatuur", benadrukt expert Jeroen Kluck. ,,Al is dat wel heel extreem. Er staat dan geen wind en volop zon. Die temperatuur hebben we gemeten bij de start van de Tour de France in Utrecht twee jaar geleden."



Wie verkoeling zoekt moet richting groen, water, schaduwplekken of het platteland. ,,Ook oude binnensteden zijn koeler. De Kalverstraat in Amsterdam is bijvoorbeeld heel smal, waarvoor er weinig zonlicht komt."

Klagen

Bij temperaturen rond de 30 graden rijden de meeste Nederlanders massaal naar het strand, maar wordt er óók een hoop geklaagd over de hitte. Dat is helemaal niet zo gek volgens weerman Janssen. ,,Wij Nederlanders zijn deze warmte gewoon niet gewend. Normaal zijn er gemiddeld één à twee tropische dagen per jaar. Deze zomer is pas op een derde en we zitten daar nu al overheen! De maand juni is in het zuidoosten bijna 'recordwarm' verlopen."

Daarnaast is de gevoelstemperatuur in Nederland hoger door de hoge luchtvochtigheid. ,,Andere landen zijn droog-warm. Wij hebben de Noordzee om de hoek. Daarnaast komt er ook warmte vanuit het zuiden met een vleugje Middellandse Zee mee. Qua luchtvochtigheid is dat veel minder prettig. Daarom voelt het een flink stuk warmer dan dat de thermometer aangeeft. Dan is het 30 graden, maar voelt het als 37."