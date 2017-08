Hier is het huren van een studentenkamer het goedkoopst

De stad waar een student woont, heeft een grote invloed op het prijskaartje aan zijn of haar studentenkamer. Zo betaal je alleen in het Gelderse Wageningen en Limburgse Heerlen in Nederland onder de 300 euro voor een stekkie, namelijk gemiddeld 284 euro en 285 euro per maand.



De absolute hoofdprijs wordt door Amsterdamse studenten betaald: gemiddeld 610 euro per maand. Maar ook in alle andere steden in en rondom de Randstad (Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Almere) is de huur voor een student hoog.



Wie geld wil besparen, kan dus beter proberen om buiten deze regio te gaan wonen. Of een 'dure studentenstad' in de Randstad inruilen voor een goedkopere. Zo zijn Haarlem en Almere goede alternatieven voor Amsterdam.