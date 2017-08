Het is een goed jaar voor paddenstoelenliefhebbers

De meeste soorten die hij in kaart bracht, zijn niet eetbaar of zelfs giftig. ,,De natuur geeft voldoende waarschuwingen'', vertelt Kremer terwijl hij neerknielt bij een groepje paddenstoelen aan de zijkant van het bospad. Tussen zijn duim en wijsvinger houdt hij een zwavelkopje, een giftige soort. ,,Hoe feller de kleuren, des te groter de kans dat de paddenstoel giftig is. En als een paddenstoel oud wordt, begint die te ruiken naar rotte vis'', legt hij uit.



Wie zijn of haar zintuigen een beetje gebruikt, komt al een heel eind. De rest is volgens hem een kwestie van onderzoek. ,,Als je een soort niet kent, eet die dan niet. In principe kun je alles eten, alleen sommige dingen slechts één keer. Van bepaalde soorten ga je braken, terwijl andere zelfs dodelijk kunnen zijn. Zoek daarom altijd op om wat voor paddenstoelen het gaat voor ze in de pan belanden.''