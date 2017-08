Hennis tevreden over Afghanistan-aanpak Trump

Minister van Defensie Jeanine Hennis heeft vandaag gezegd dat het kabinet tevreden is met de Afghanistan-strategie van Donald Trump. De Amerikaanse president zet met zijn beleid ,,heel duidelijk in op het voortzetten van de Amerikaanse aanwezigheid", zo zei de minister. Vermoedelijk zenden de Amerikanen nog tot 4000 extra militairen naar Afghanistan.

De extra militairen die Trump naar het land wil sturen gaan vooral Afghaanse militairen trainen. Het Amerikaanse leger moet nog met een voorstel komen over de versterking. Voor hij president werd, was Trump voorstander van terugtrekken van troepen uit het land.

Nederlandse militairen

Ongeveer honderd Nederlandse militairen zijn actief in de Afghaanse stad Mazar-e-Sharif. Het kabinet neemt zeer binnenkort een beslissing over verlenging van deze trainingsmissie. Hennis zei eerder in de Tweede Kamer dat de missie in dat geval niet ,,groots wordt gewijzigd of uitgebreid".

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is het belangrijk dat de Amerikanen hoofdverantwoordelijke blijven voor de strijd in Afghanistan. Ook benadrukt hij dat het plan dat Trump maandag aankondigde nog moet worden uitgewerkt.

Of Nederland in NAVO-verband actief blijft of zijn inzet uitbreidt is nog de vraag. ,,Ik acht het niet uitgesloten", aldus Koenders. Nederland helpt in NAVO-verband bij het opleiden van Afghaanse troepen. Over een gevechtsmissie voor Nederlandse militairen was Koenders stelliger. ,,Dat lijkt me niet aan de orde".

