Help deze McDonald's-fans de verzameling compleet maken

De meeste mensen zullen best een stoffige verzameling op zolder hebben, maar Bep en Rob Goudriaan maken het wel heel bont met hun McDonald's-items. Het stel heeft namelijk zeker twintigduizend spulletjes in huis. Van de eerste Happy Meal speeltjes, klokken, borden en petten tot aan lepeltjes en stoelen, alles waar de grote gele M op staat willen Bep en Rob graag hebben. En er staat nog één item op het wensenlijstje van de twee, namelijk het allereerste Happy Meal doosje. ,,Ik weet niet eens hoe die eruit ziet", vertelt Rob. Wie het allereerste Happy Meal doosje in zijn of haar bezit heeft, kan de redactie mailen op video@ad.nl.