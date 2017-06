Helmondse wordt ziek van de zon: Ik wás een grote zonaanbidder

Een grote hoed op haar hoofd werpt net voldoende schaduw op Madelons gezicht. Eronder draagt ze een ruim bemeten zonnebril. Een speciale bril die ook aan de zijkant geen licht doorlaat, ligt voor haar op tafel. ,,Ik ben allergisch voor UV-B-straling. Dat betekent dat ik achter glas of met dikke lagen kleding aan redelijk beschermd ben. Maar soms gebeurt het dat er per ongeluk toch wat straaltjes zon op mijn huid vallen. Of nét iets te veel daglicht. Een uur of zes later begint dan de ellende", vertelt Madelon onder het luifel in haar achtertuin, regelmatig haar nek en armen krabbend.



,,Mijn huid gloeit dan alsof ik heel erg verbrand ben, m'n ogen zwellen op en het gaat verschrikkelijk jeuken, over mijn hele lijf. Het voelt als een combinatie van heel ernstige zonnebrand en jeuk. Alsof je in de brandnetels hebt gelegen. De enige manier om het een klein beetje draaglijk te houden, is me te bedekken met icepacks."