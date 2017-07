Hartpatiënten overleden door besmet apparaat

UPDATE Dringend advies fabrikant na ongeluk VS: gebruik attractie voorlopig niet

14:10 TILBURG - De fabrikant van de attractie Fire Ball waar in Ohio een ongeluk mee gebeurde, geeft een dringend advies aan exploitanten in binnen- en buitenland om de attractie niet te gebruiken tot er meer duidelijkheid is over het ongeluk in Amerika. Dat meldt de gemeente Tilburg.