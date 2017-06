Harry uit Den Haag met 620 miljoen vermogen mogelijk dupe van fraude

De Fiod, heeft vandaag een inval gedaan bij Urban Interest, het bedrijf van de superrijke zakenman Harry Hilders, die volgens de Quote met zo'n 620 miljoen euro vermogen behoort tot de dertig rijkste Nederlanders. Mogelijk is de Hagenaar de dupe van faillissementsfraude.

Het grootschalige onderzoek van de Fiod richt zich op negen verdachten afkomstig uit Vianen, Aerdenhout en Nuenen. In die plaatsen zijn vandaag woningen doorzocht. ,,Er vonden doorzoekingen plaats in bedrijfspanden van getuigen in Den Haag, Delft, Amsterdam en Purmerend'', verklaart woordvoerster van het Openbaar Ministerie Valentine Hoen.

De Fiod bevestigt tegenover AD.nl dat één van die invallen was bij Urban Interest van de Haagse vastgoedman Harry Hilders. De vraag is of Hilders nou juist de dupe is of dat hij er ook iets mee te maken kan hebben. ,,Wij hebben bij getuigen gezocht naar informatie met betrekking tot dit onderzoek'', legt de OM-woordvoerster uit. ,,Welke en hoe dit precies zit moet nog blijken uit nader onderzoek.''

Porsche en Harley

Bij het onderzoek is beslag gelegd op een Porsche Carrera, een Harley Davidson, enkele duizenden euro's cash, een woning, binnen- en buitenlandse bankrekeningen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek richt zich op 'faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie'. ,,Dat gaat dus om mensen die geen ambtenaar zijn, zoals medewerkers en directeuren’’, aldus Fiod-woordvoerder Wietske Visser.

Het vermoeden is dat het negental verdachten onderling betrokken is bij 'oneerlijke aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van bouwopdrachten' in de periode 2011 tot heden. Ook zouden er voor ongeveer 1,7 miljoen euro diverse privé-verbouwingen hebben plaatsgevonden. Vermoedelijk zijn er valse of vervalste facturen opgemaakt, om die verbouwingen te verhullen. Hierdoor was het faillissement voor de betrokken bouwbedrijven in 2014 onafwendbaar.

'Géén verdachte'

Directeur en persvoorlichter Marcel Scholtes van Urban Interest laat weten dat hij zelf met de mensen van de Fiod heeft gesproken. ,,Zij hebben mij letterlijk bevestigd dat wij géén verdachte zijn in het onderzoek.'' Volgens Scholtes zijn zij juist 'benadeelde in het faillissement'. ,,We hebben overal netjes aan meegewerkt en de informatie verstrekt.De Fiod heeft slechts informatie bij ons opgehaald.'' Scholtes benadrukt dat de Fiod 'kan komen kijken als blijkt dat je een bedrijf hebt ingeschakeld dat failliet is gegaan'.

Volgens de laatste cijfers van Quote is de vastgoedportefeuille van Hilders zo'n 620 miljoen euro waard. Daarmee staat hij op plek 28 in de Quote, de jaarlijkse rijkenlijst van Nederland. De Aston Martin-liefhebber weet volgens het zakenblad altijd 'wonderwel buiten bereik van de fotolens te blijven'. Hier een spaarzaam archiefbeeld.

Harry Hilders is zelf één keer in aanraking geweest met justitie. Fraudeverdachten verklaarden dat zij ieder 12 miljoen tipgeld kregen omdat zij de vastgoedmagnaat op de hoogte zouden hebben gebracht van de verkoop van het Philips Pensioenfonds. Die zaak heeft de vastgoedmagnaat geschikt voor zo'n 40 miljoen euro.

Volledig scherm In de nieuwe Quote 500, staat Harry H. op plek 28, met 620 miljoen euro. © ANP

In oktober kocht de Haagse vastgoedondernemer nog de voormalige V&D op het Buikslotermeerplein in Amsterdam. Naast H&M, dat al deels in het pand zat, vestigen ook Lidl en knakenketen So Low er zich. Op het dak wordt een extra verdieping gebouwd voor sportschool Fit for Free.

Hilders is ook betrokken bij de Quiet 500, de Tilburgse armoedeglossy die schuurt. Alle miljonairs uit de Quote 500 en de 100 rijkste jonge miljonairs van Nederland kregen van hem een brief waarin zij worden uitgedaagd mee te denken over oplossingen om armoede te verlichten. De brief was ondertekend door Harry Hilders en Dirk Lips. Deze twee miljonairs richtten die de Quiet Community op, een marktplaats zonder geld waar halen, brengen en delen centraal staan.