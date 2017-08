Hagenaar opnieuw vrijgesproken voor doodschudden zoontje Jayden

In hoger beroep is de 49-jarige Brian H. vandaag opnieuw vrijgesproken voor de dood van zijn vijf weken oude zoontje Jayden in 2012. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Tegen de Hagenaar was drie jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft H. zijn baby zo hard geschud dat het jongetje daaraan overleed.

H. werd vorig jaar al door de Haagse rechtbank vrijgesproken. De rechtbank concludeerde destijds dat het bewijs ontbrak om het toegebrachte letsel wettig en overtuigend toe te schrijven aan de vader. Het OM ging in beroep. Ook nu oordeelt het hof dat er geen bewijs is dat H. zijn kindje heeft geschud of tegen iets hards heeft geslagen.

Stellig ontkend

Baby Jayden overleed op 22 januari 2012. De Hagenaar heeft altijd stellig ontkend dat hij zijn eigen baby'tje heeft mishandeld. Ook zijn partner, waar hij nog altijd mee samen is en een jaar later opnieuw een kindje mee kreeg, steunt dat verhaal.

H., werkzaam bij de marechaussee, heeft het heel zwaar gehad de afgelopen jaren, vertelde hij het hof eerder. ,,Je kan dit nooit afsluiten. Het blijft moeilijk. Ik weet dat ik een goede vader ben en mijn vrouw is een goede moeder." Zijn vrouw, die bij het horen van de eis ook aanwezig was in de rechtszaal, kon haar tranen daarbij niet bedwingen.

Slap hoofdje

Volgens de aanklager was hij alleen in de bewuste nacht bezig geweest met het voeden, het verschonen van de luier en aankleden. Jayden was aan het huilen en H. probeerde hem naar eigen zeggen te troosten. Toen zijn vrouw de baby overnam, merkte ze dat het niet goed was en hebben ze het alarmnummer gebeld.

Het jongetje was slap geworden en ademde niet meer. In de loop van de dag overleed het kind, onder meer aan een schedelbreuk en diverse letsels in het hoofd.