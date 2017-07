Grote toestroom illegale bewoners op Fort Oranje na aankondiging sluiting

Sommige bewoners gaan zelfs zo ver dat ze hun kinderen in de strijd werpen. Schneider: ,,Het is ons opgevallen dat kinderen uit sommige gezinnen verspreid worden over meerdere caravans en daar worden geregistreerd. Mensen met kinderen en een zorgvraag krijgen immers voorrang bij het vinden van nieuwe huisvesting. We nemen nu maatregelen tegen dergelijke activiteiten.’’ Een pasjessysteem moet voorkomen dat er nog meer mensen een plekje zoeken op de camping. Zonder dat pasje, alleen uitgedeeld aan mensen die er aantoonbaar langer wonen, komt niemand door de ingang. Er is een brief verspreid waarin in het Nederlands, Roemeens of Bulgaars staat te lezen dat iedereen die er niet thuishoort, Fort Oranje moet verlaten.



De gemeente Zundert riep vorige week iedereen op het terrein op zich te laten registreren omdat er geen goed overzicht was van het aantal bewoners. Toen Zundert vorige maand het beheer overnam en eigenaar Cees Engel de deur wees, werden er 624 ‘bewoners en verblijvenden’ geteld. Dat zijn er nu dus meer dan 1.200.



Engel, een voormalige huisjesmelker uit Rotterdam, werd in 2002 eigenaar van de camping. Nu is Fort Oranje verboden gebied voor hem en zijn zoon Jan. Engel is naar de rechter gestapt om het besluit ongedaan te maken.



Volgens de bestuurders was Fort Oranje, ooit een vijfsterrencamping, uitgegroeid tot een vrijstaat voor criminelen en een toevluchtsoord voor mensen die in de ‘normale’ samenleving kopje-onder waren gegaan. Mensen met torenhoge schulden of gedragsstoornissen, ex-gedetineerden. Velen van hen wonen er onder erbarmelijke omstandigheden. Hun leven kreeg nationale aandacht door de reality-serie van SBS, gepresenteerd door Dennis van der Geest. Nederlanders reageerden geschokt op de tv-beelden.