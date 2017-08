Grote brand bij recyclingbedrijf in Dordrecht

Er is al snel opgeschaald naar middelbrand. De dikke zwarte rook is tot in de wijde omgeving te zien en trekt richting Sliedrecht. Tot in Rotterdam zien mensen de rook opstijgen.



De brand woedt op de Grevelingenweg. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. De kruising van de Baanhoekweg en de Grevelingsnweg is afgezet. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten in de buurt en de Staart zoveel mogelijk te vermijden. De hulpdiensten ervaren veel last van ramptoeristen die de brand met eigen ogen willen zien, zo laat de politie weten op twitter: 'Blijf aub weg en geef hulpdiensten de ruimte!'



Coolrec is een recyclingsbedrijf waar elektrische apparaten worden verwerkt tot plastic en metaal, dat weer opnieuw kan worden gebruikt.



Op de A15 ter hoogte van Sliedrecht heeft Rijkswaterstaat een snelheidsverlaging ingesteld in verband met de rook, die richting het Baggerdorp trekt.