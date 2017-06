Grote brand bij dierenspeciaalzaak Welkoop in Hoogezand

Wereldrecord: langste stoet met klassieke fietsen ooit

20:36 In Dieren is vandaag een wereldrecord verbroken. Het doel was om zoveel mogelijk klassieke fietsen achter elkaar te laten rijden. De fietsen moeten minstens dertig jaar oud zijn. Het vorige record stond op 150 tweewielers en dat is ruimschoots verbroken: er reden maar liefst 230 fietsers mee.