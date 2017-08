Grote brand bij casino in Groningen

Motorrijder overleden na ongeluk bij races 't Loo Oldebroek

26 augustus Bij een motorwedstrijd op 't Loo bij Oldebroek is vanmiddag een dode gevallen. De 58-jarige coureur reed op het stratencircuit en is op de Vierschotenweg in een flauwe bocht uit de bocht gevlogen. Hij kwam in het prikkeldraad terecht.