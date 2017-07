Groninger bedreigt agenten met kettingzaag

Vier gewonden door geweld in Zuidwolde

10:42 Drie mannen en een vijftienjarige jongen uit Zuidwolde (Drenthe) zijn gewond geraakt tijdens een ruzie die uitmondde in een steekpartij. Een van de gewonden is de vermoedelijke dader. De politie hield de 46-jarige man aan in een woning in de buurt.