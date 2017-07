Gezin met twaalf kinderen wil op camping blijven wonen

Andreas en Monique Wolters stappen naar de rechter om langer te mogen blijven wonen op camping Rhederlaagse Meren in Lathum. Hier leven zij met vijf van hun twaalf kinderen verspreid over drie stacaravans. Ze zijn er gelukkig en zien zich niet zo snel meer in een normale woonwijk terechtkomen. Als het aan de gemeente Zevenaar ligt, gebeurt dat wél.

Andreas en Monique zijn elf jaar bij elkaar en hebben in totaal twaalf kinderen: zeven van Monique, twee van Andreas en drie zijn er aangenomen.

In september 2013 verhuisden ze met vijf kinderen van Ulft naar de Gelderse camping Rhederlaagse Meren. Hier zou het gezin, met kinderen die een fysieke of verstandelijke beperking hebben, in alle rust kunnen leven. ,,De gemeente heeft ons toen absoluut niet de indruk gegeven dat we hier niet permanent zouden kunnen wonen”, stelt Monique.

Tentjes

Quote Je kunt ons ook niet zomaar in een wijk plaatsen Monique Wolters Een paar maanden later kwam er volgens de familie toch een brief waarin stond dat ze weg moesten. Toen ze hierop een zienswijze indienden, hoorden ze anderhalf jaar niks meer van de gemeente. Reden voor Monique en Andreas om in de tussentijd drie stacaravans te kopen. Hierin wonen ze met hun vijf kinderen, die tussen de elf en achttien jaar zijn. De andere zeven kinderen wonen op zichzelf, maar komen regelmatig langs. Eens in de zoveel tijd worden er tentjes opgezet zodat ze kunnen blijven slapen.

De gemeente Zevenaar constateert dat de familie illegaal op de camping woont en wil dat ze binnen anderhalf jaar verhuist. Gebeurt dat niet, dan moet de familie 25.000 euro betalen. Volgens het stel is dit niet haalbaar omdat ze geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. ,,Je kunt ons ook niet zomaar in een wijk plaatsen”, vindt Monique. ,,Als de kinderen dan de deur uitstappen, hebben we geen zicht op wat ze doen en komen ze misschien niet terug.”

De camping is belangrijk voor ze. Twee kinderen hebben er een bijbaantje, Monique werkt zes dagen per week in de campingsupermarkt en Andreas is er parttime havenmeester naast zijn reguliere werk. ,,Meer dan de helft van mijn salaris gebruiken we om onze schulden uit onze vorige huwelijken af te lossen”, zegt Andreas, die een Duitse vader en een Nederlandse moeder heeft. ,,We hebben hiervoor nog zeven jaar nodig.”

Onbetaalbaar

De gemeente Zevenaar wilde eerst dat de familie vóór 2018 vertrok, maar gaf haar een jaar respijt. Dat is volgens Monique en Andreas nog niet lang genoeg. Andreas: ,,Omdat ik in Duitsland werk komen we niet in aanmerking voor Nederlandse toeslagen en de sociale huursector. Een huurwoning is onbetaalbaar.”



,,Ik snap dat de gemeente moet handhaven, maar vind wel dat er naar onze situatie moet worden gekeken”, zegt Monique. ,,Als die situatie er naar is, zijn wij echt wel bereid om verder te kijken. Maar onze kinderen draaien niet zomaar mee in de maatschappij.”

Dorpje