Gevel Brabantse Albert Heijn deels ingestort na plofkraak

De gevel van een Albert Heijn in het Brabantse Heesch is afgelopen nacht deels ingestort na een plofkraak op een geldautomaat. Criminelen bliezen de automaat van ING uit de gevel van de supermarkt. De schade aan het pand is enorm.

,,Ik schrok wakker van een enorme knal", zegt een van de buurtbewoners. Brabant wordt de laatste jaren vaker geteisterd door plofkraken en ramkraken.

Na de plofkraak in de plaats in het noordoosten van Brabant kwamen de hulpdiensten in groten getale ter plekke. De brandweer verrichte metingen in het pand om na te gaan of er geen gevaarlijke stoffen meer aanwezig zijn.

Explosievenverkenner

Nadat bleek dat er geen gevaarlijke stoffen meer waren deden agenten rondom de plek onderzoek om te zien of er sporen waren achtergelaten. Ook een explosievenverkenner van de politie onderzocht het pand.

,,Het klonk alsof er vuurwerk werd afgestoken in een put, zoals bij de jaarwisseling vaak gebeurt", aldus een buurtbewoner. ,,Ik heb niets meer gezien nadat ik wakker werd. Ik hoorde alleen de knal en daarna wat auto-alarmen."

Een donkere auto met meerdere verdachten er in is in volle vaart weggereden. Of dit de daders zijn en of zij iets buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk. Evenmin is bekend of de Albert Heijn vandaag nog gewoon weer open gaat. De omgeving rondom de supermarkt is vooralsnog afgezet voor onderzoek.

Kraken

Ook in Bilthoven probeerden criminelen een pinautomaat bij een supermarkt op te blazen. De poging mislukte, wel moesten bewoners van de huizen even de deur uit. De daders hadden gasflessen achtergelaten.

Criminelen hebben het afgelopen jaar in het noordoosten van Brabant tien automaten geprobeerd open te breken; met springstof, gasflessen of een breekijzer. In zeven gevallen lukte de kraak en gingen de dieven er met een geldbedrag vandoor. In heel Nederland zijn alleen al in 2016 niet minder dan 79 geldautomaten opgeblazen.

Zeker zes onveilige automaten van de Rabobank zijn gesloten. In andere plaatsen worden pinautomaten verplaatst, naar een winkel of binnen in het bankgebouw. Daarmee zijn ze gebonden aan openingstijden, waardoor 's nachts pinnen onmogelijk wordt. In de regio Oss heeft de Rabobank de maatregel genomen om alle geldautomaten 's nachts te sluiten.

Volledig scherm Plofkraak bij Albert Heijn in Heesch, Noord-Brabant © Gabor Heeres