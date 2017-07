Gevaarlijke zuurhoudende stof gelekt bij raffinaderij Shell Pernis

Ker­sen­pluk­sei­zoen voorbij? Niet bij deze fruitteler

18:11 De kersentijd is bijna voorbij, maar bij fruitteler Vernooy uit de Kromme Rijnstreek gaat het net iets anders. Vernooy heeft in het voorjaar namelijk 200 kersenbomen in een koelcel gezet, met als doel de bloei te vertragen. Daardoor kunnen ook buiten het reguliere plukseizoen, dat normaliter in de maanden juni en juli is, kersen worden geoogst. Naar verwachting worden de verse kersen over twee weken geplukt, een stuk later dan gebruikelijk dus. Lees het hele verhaal hier.