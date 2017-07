Getuige zegt dat hij verklaring over moordplan zussen Holleeder heeft verzonnen

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dit vanmorgen na afloop van de 12e pro-formazitting in Amsterdam. Aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher benadrukten echter dat de verdenking van de aanslag overeind blijft. Volgens beide officieren houdt het OM vast aan de verklaringen die de getuige, een toenmalige medegedetineerde van Holleeder, vorig jaar in de zaak heeft afgelegd.

Holleeder haalde de kwestie vandaag tijdens de zitting aan als onderdeel van een kort betoog waarin hij zich (niet voor het eerst) zwaar beklaagde over 'het systematisch lekken' en het 'beïnvloeden' van de rechtbank in zijn strafproces. Hij heeft nooit een moord op zijn zussen beraamd, herhaalde hij.

Sonja en Astrid, de zussen van Holleeder hebben beiden belastend verklaard over hun broer. Zus Astrid schreef een boek over de verklaringen, en over haar leven met haar broer. Het boek, dat Judas heet, is het bestverkochte boek van 2016.

'Al veroordeeld'

Willem Holleeder heeft vandaag eveneens aangegeven dat hij zich 'al veroordeeld voelt' terwijl hij niet de kans heeft gehad zich te verdedigen.

De 59-jarige topcrimineel gaf ook aan dat hij ontevreden is over de manier waarop hij wordt behandeld in de EBI in Vught. ,,Ik mag niemand bellen, krijg geen bezoek, en mag niemand schrijven." Ook vindt hij de berichtgeving in de media over zijn zaak 'erg eenzijdig'.

Daarnaast kwam tijdens de zitting naar voren dat de advocaten van Holleeder zich zorgen maken over de huidige werkwijze bij de politie. Dan gaat het met name over een gebrek aan capaciteit bij de eenheid.

Afrekeningen

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Holleeder voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.

De zitting van vandaag was de twaalfde zitting sinds zijn aanhouding eind 2014. In de pro-formazittingen wordt de stand van zaken in het onderzoek naar de topcrimineel besproken. Zolang de zaak nog niet is afgerond, wordt hij om de zoveel tijd in de rechtbank pro-forma behandeld. Een pro-formazitting is nodig als een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest, maar het nog te vroeg is om deze inhoudelijk te behandelen.

Het proces tegen Holleeder moet in januari 2018 inhoudelijk starten.