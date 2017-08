Gestrande reizigers Madeira slapen op de bank in hotellobby

Dat lukte niet overal. Sommige reizigers hebben de nacht op zwembadbedjes door moeten brengen. Laura Plug (22) uit Katwijk lag uren op een bank in de lobby van een hotel omdat ze waren uitgecheckt. Hun vlucht zou maandagnacht vertrekken maar werd later pas geannuleerd. ,,We zouden naar een ander hotel worden overgebracht, maar de bus kwam niet. Uiteindelijk kregen we om half vier 's nachts pas een kamer.''



De Katwijkse zit al sinds zondagochtend vast op het eiland. Ze werd toen om 7 uur 's morgens opgehaald en zou zo'n 2,5 uur later vliegen, maar ook dat ging door de sterke wind niet door. ,,Die hele dag hebben we op het vliegveld moeten wachten in de hoop dat we toch nog konden vertrekken. Maar dat gebeurde niet.''



Nu is haar verteld dat ze pas woensdagnacht kunnen vertrekken, terwijl er al wel toestellen op Madeira landen, onder andere van Transavia. Dat frustreert. Plug: ,,Waarom kunnen zij wel landen en moeten passagiers van Corendon maar blijven wachten.''