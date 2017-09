Geldautomaat ’s nachts op slot uit angst voor plofkrakers

Rabobank is, net als andere banken, bezorgd over de toegenomen kracht van explosies bij plofkraken. ,,Bijna alle kraken worden inmiddels uitgevoerd met explosieven”, zegt Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken. ,,Dat kan gruwelijk misgaan. Je moet er niet aan denken dat criminelen een geldautomaat opblazen waar appartementen boven zitten, en dat ze per ongeluk te veel explosief gebruiken.”



Twee weken geleden legden plofkrakers in Doetinchem een dierenwinkel in puin toen ze de naastgelegen geldautomaat opbliezen, vermoedelijk met semtex of dynamiet. Een 28-jarige plofkraker verloor begin dit jaar een deel van zijn hand toen hij toesloeg bij een geldautomaat in Didam.



,,De nachtelijke sluiting van geldautomaten levert doorgaans niet veel problemen op”, zegt Van Wijgerden van Rabobank. ,,We doen dit bij geldautomaten die ’s nachts niet of nauwelijks werden gebruikt.”