'Geen vakantievluchten Schiphol in nacht'

,,Er moeten echt keuzes worden gemaakt. Schiphol kan in de toekomst niet meer alle vliegverkeer accommoderen. Daarmee zou het beeld worden bevestigd van rupsje nooit genoeg'', stellen de verschillende partijen in het Noordhollands Dagblad.



Vakantievluchten zouden zoveel mogelijk naar Eindhoven en Lelystad moeten. Dat is nog niet gelukt en nu zit Schiphol tot 2020 vol. Onder meer Corendon, TUI en Transavia zouden hun schema's moeten aanpassen of hun toestellen niet op Schiphol laten staan maar op buitenlandse luchthavens.



Het plan wordt donderdag voorgesteld tijdens de hoorzitting over Schiphol in de Tweede Kamer.