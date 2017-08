Geen overeenkomst tussen Leen Bakker en beddenkopers

,,Er werden bij aanvang van het gesprek voorwaarden gesteld voor een inhoudelijk gesprek. Een van de voorwaarden was dat ik jullie niet te woord sta en daarop was mijn antwoord dat ik mij de mond niet laat snoeren en toen was het gesprek beëindigd met het verzoek het terrein te verlaten'', meldt Loonstein aan RTL Nieuws.



De 1.200 klanten van Leen Bakker menen recht te hebben op een goedkope hoogslaper. Het bed stond eind vorige maand voor slechts 24 euro op de site te koop, in plaats van 319 euro. Volgens Leen Bakker gaat het om een technische fout, maar de klanten hadden de hoogslaper al besteld.



Leen Bakker wilde de klanten tegemoet komen door 40 procent korting te geven op het ledikant, maar zij stemden daar niet mee in en meldden zich bij een juridisch adviseur. Het is onbekend welke stappen er nu volgen. Leen Bakker wil volgens RTL Nieuws niet reageren.