Geen diploma voor scholiere (18) ondanks rechtszaak

Vrouwelijke stalker (71) van de vader van Naomi van As slaat weer toe

14:58 Ze is al een keer veroordeeld, maar houdt maar niet op. De 71-jarige vrouw die de vader van oud-hockeyinternational Naomi van As stalkt, is na haar veroordeling gewoon doorgegaan met het belagen van Francis van As. Zowel vandaag als 12 oktober staat ze daarom voor de rechter.