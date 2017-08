Gazonmaaierracer Desiree Rutters (29) laat iedereen achter zich

Racen op een grasmaaier? In Stompwijk werd vandaag geracet in wedstrijdverband. Desiree Rutters (29) uit Sprang-Capelle werd er de afgelopen twee jaar Nederlands kampioen in. Haar derde titel ligt met nog twee races binnen handbereik, al gaat het dit seizoen moeizamer dan bij de vorige twee. Vandaag ging het maar net goed.