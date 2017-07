Frank van der Lende: Mijn kleine krachtige vriend is niet meer

Hij en zijn collega Domien Verschuuren bezochten Tijn een paar weken geleden. ,,In de tuin van het gezin hebben we nog met hem gesproken en een lekker potje gevoetbald. Maar toen was al duidelijk dat het niet goed met hem ging’’, aldus Van der Lende, die heel blij is dat hij Tijn nog een keer heeft kunnen zien. ,,Goed dat we dat toen hebben gedaan.’’



Hoewel Frank van der Lende wist dat de medische conditie van Tijn ‘achteruit holde’, had hij niet verwacht dat de 6-jarige jongen zo snel zou komen te overlijden. ,,Dieptriest is het.’’ De dj denkt met veel genoegen terug aan zijn eerste kennismaking met Tijn in het Glazen Huis van de actie Serious Request. ,,Tijn kwam met veel bravoure binnen en begon gelijk nagels te lakken. Zó krachtig! Zijn actie werd massaal omarmd. De jongen slaagde er niet alleen in om veel geld in te zamelen voor het goede doel, hij heeft met zijn actie ook verschillen in de samenleving doorbroken. Zoals dat mannen best nagellak mogen dragen en in breder verband benadrukt hij dat er feitelijk geen verschil mag zijn tussen seksen, rassen en religies. Dat zo’n jongen dat heeft bereikt, is welhaast uniek.’’



Ook Domien Verschuuren is in rouw. ,,Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe'', liet hij vanmorgen weten. ,,Tijn is een voorbeeld voor ons allemaal. Zijn verhaal heeft ons als zender diep in het hart geraakt, toen, vandaag, voor altijd.'' Het overlijden van Tijn heeft een vloedgolf aan reacties losgemaakt.