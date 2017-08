Foto van Rotterdam hint op gezinsuitbreiding bij fotograaf

Op het eerste gezicht lijkt het vooral een mooi plaatje, deze foto van het Park bij de Euromast in Rotterdam. Het duurde dan ook even voor de volgers van fotograaf Marc van der Stelt op Twitter doorhadden wat hij ze wilde vertellen. Het antwoord ligt in het wolkendek.

Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam, is de eerste die het opvalt. 'Ik keek eerst ook naar het park, daarna was ik vooral benieuwd wat je met de wolken wilt vertellen. Vraagteken, hartje, smiley en .... ?'

Een baby dus. ,,We krijgen gezinsuitbreiding'', aldus de dolgelukkige vader, die al een kind van 4 heeft. ,,We verwachten hem of haar in het nieuwe jaar.''

Wat had hij gedaan als niemand de hint had begrepen? ,,Als ze het niet hadden gezien dan hadden we vanavond weer een foto gehad waarbij de lampjes van het gebouw De Rotterdam het woord 'baby' hadden gespeld.''

Het idee om het babynieuws op deze manier bekend te maken, kwam van beide ouders, die alle twee werken bij MS Fotografie. ,,We krijgen veel leuke reacties.''