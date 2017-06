Flitstrein naar Brussel opnieuw vertraagd

,,NS heeft alle mogelijkheden bezien om deze dienst per start dienstregeling 2018 te introduceren, maar moet concluderen dat dit niet kwalitatief verantwoord kan. Tot het startmoment blijft deze treindienst rijden over het conventionele spoor, via Roosendaal", valt er te lezen in een brief van NS aan Dijksma. Die reageerde vanmiddag op de kwestie.



De staatssecretaris liet vanmiddag weten het ,,zeer teleurstellend'' voor de reiziger te vinden dat die nu nog langer moet wachten op een snellere verbinding tussen beide hoofdsteden. Dijksma: ,,Ik ga uit van een spoedige introductie in 2018."