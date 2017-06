Fles bubbels van Lidl even goed als peperdure champagne

1. Huismerkwhisky van de Lidl



De huismerkwhisky van Lidl kreeg in de nieuwste editie van de 'whiskybijbel' van Jim Murray maar liefst een 9,5. Daarmee versloeg hij concurrenten die ongeveer zes keer zo duur zijn, zoals Johnnie Walker Blended Scotch Whisky 2014. De Glenalba Sherry Cask Finish Scotch Whisky, die 49,99 euro per fles kost, is volgens whiskygoeroe Murray ‘waanzinnig’ en ‘magnifiek’. En is volgens de gids 92 procent goedkoper dan de gemiddelde whisky.