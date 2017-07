Extra veiligheidsmaatregelen rond EK vrouwenvoetbal

De directe omgeving van de Fanwalk wordt geheel afgesloten voor overig verkeer. Verkeer vanuit zijstraten wordt tegengehouden door het plaatsen van een politievoertuig vlak voor het kruispunt van de betreffende straat met de route van de Fanwalk. Bij de Fanzone wordt de Voorstraat afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Kleine Slachtstraat en het Jansveld.



Toegangscontrole van het stadion wordt geïntensiveerd. Zo wordt de tascontrole bij de ingangen van het stadion 100% en gebeurt dat onder toezicht van politie. Het fouilleren zelf wordt geïntensiveerd.



De extra maatregelen kunnen worden aangepast indien de situatie daartoe aanleiding geeft.



,, We merken dat een deel van de bezoekers, omwonenden en spelers zich ongerust maken over hun veiligheid. Wij nemen deze signalen zeer serieus’’, schrijft Van Zanen. ,,Het is niet de eerste keer dat een dergelijk signaal is gericht op een grote stad. Het is een realiteit waar alle grote steden op dit moment mee te maken hebben.’’