Ex-gegijzelde Arjan Erkel: je wilt dader op zijn bek timmeren

De gijzeling van tv-presentator Derk Bolt haalt bij Arjan Erkel herinneringen naar boven. In 2002 werd hij gegijzeld in Dagestan, pas ruim 600 dagen later kwam hij weer vrij. Volgens Erkel is het belangrijk dat een gegijzelde leert omgaan met onzekerheid en stress. ,,Je bent natuurlijk boos en je wilt de dader misschien wel op zijn bek timmeren, maar je moet ook beseffen dat je aan dode helden niks hebt."