Europeanen moeten in 2100 extreem weer vrezen met veel doden

LIVE Turkse politie zoekt met man en macht naar verdwenen Joey

10:05 De Turkse politie is in een buitengebied van Silifke op zoek naar de Haaksbergse Joey Hoffmann. Tientallen agenten worden begeleid door gespecialiseerde honden en een drone. Het rotsachtige terrein waarin hij volgens de politie geweest kan zijn is enorm groot en moeilijk toegankelijk. De hoge temperaturen maken de opgave nog zwaarder. Verslaggever Peter Winterman is bij de zoektocht.