Europarlement laakt Brussel voor havenbeleid

Alleen al voor Rotterdam gaat het om een bedrag, oplopend tot 60 miljoen euro, de andere havens in Nederland die worden belast zijn Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Den Helder en Zeeland. ,,We hebben duidelijke criteria nodig voor investeringen, en we willen een gelijk speelveld”, aldus vanavond Eurocommissaris voor economische en monetaire zaken Pierre Moscovici, die in het Europese Parlement zijn collega van Mededinging Margrethe Vestager verving. Om eraan toe te voegen dat grotere havens harder worden aangepakt, omdat die het meest winstgevend zijn. Het resultaat van het onderzoek dat de Commissie heeft lopen in Nederland, België en Frankrijk gaat naar het Parlement zodra het beschikbaar is, zo beloofde hij.

Het Parlement reageerde flabbergasted, vooral op die laatste mededeling. ,,U maakt mij in de war. U hebt uw onderzoek nog niet klaar, maar opent al wel procedures tegen de havens in drie landen. Op welke gronden dan?”, aldus CDA-Europarlementariër Wim van de Camp. De Vlaamse Kathleen Van Brempt, sociaaldemocrate: ,,U laat mij op mijn honger zitten.” ,,Vestager trekt als een Iron lady of Denmark ten strijde tegen kartels en concurrentievervalsing, maar ik denk dat haar ijver hier een omgekeerd effect heeft”, aldus de Vlaamsnationalist Mark Demesmaeker. ,,Is dit nu een gewone belastingmaatregel of bent u bezig onze havens ten gronde te richten?” Ivo Belet van de Vlaamse christendemocraten: ,,Havens zijn geen gewone, het zijn publieke bedrijven. Laat die hun taak vervullen.” Commotie ontstond toen Moscovici plotseling bleek de zaal te hebben verlaten, en Belet tegen een lege stoel stond te praten. De Commissaris, die zes debatten achtereen deed, maakte een sanitaire stop. Belet: ,,Ik wacht wel tot hij klaar is.”

Concurrentienadeel

Ook uitgeplast kon Moscovici niet uitleggen waarom Brussel al havens aanpakt zonder afgerond onderzoek. Het Parlement stemt hoe dan ook niet in met zijn redenering dat havens een bedrijf als elk ander zijn, en daarom belasting moeten betalen. ,,Rotterdam wordt al sinds 1 januari 2017 aangeslagen, de concurrenten in het buitenland pas over een aantal jaar. Dat betekent dat onze havens al die tijd concurrentienadeel hebben, en dat kan dus niet”, vindt Agnes Jongerius (PvdA). Volgens Moscovici komt dat doordat Rotterdam als eerste gegevens verstrekte. Jongerius sluit zich aan bij het Havenbedrijf Rotterdam, dat best belasting wil betalen, maar dan wel gelijk met concurrerende buitenlandse havens. ,,Maar daar zijn de regelingen anders. In Hamburg neemt de haven allerlei stedelijke taken voor haar rekening en lijdt ze rustig 100 miljoen verlies die dan door de stad wordt bijgepast. In Antwerpen draagt dan het Vlaamse gewest weer bij aan de infrastructuur. Dan zie je dat een kademuur ineens een primaire zeewering is. Dat is zelfs goedgekeurd door Brussel. Antwerpen kleurt dus binnen de lijntjes, maar wel op een andere kleurplaat dan wij.” Het havenbedrijf tekende midden vorig jaar, kort na het besluit van Vestager, beroep aan bij de Europese rechtbank van eerste aanleg in Luxemburg. Ook de Tweede Kamer steigerde al flink.

Verbinding met achterland

Dat doet ook CDA-woordvoerder Wim van de Camp. Voor hem moet de Commissie eerst nog maar eens bewijzen dat de havens een bedrijf als elk ander zijn. ,,Ze hebben ook publieke taken. Ze moeten de olieaanvoer garanderen, en de afvalafvoer. Ze bieden plaats aan de visserij. Ze zijn een verbinding met het achterland. De Fransen zegen dat ook: een spoorlijn naar Marseille is niet alleen een spoorlijn naar de haven. Die dient ook andere doelen.” Van de Camp zegt eindelijk de studies wel eens te willen zien waarop de Commissie zich baseert. ,,Die hebben wij nog nooit gehad.”