Enorm containerschip vastgelopen op Westerschelde

Politie plukt Albanese moordenaar van Nederlandse snelweg

7:07 De Landelijke Eenheid van de politie heeft dit weekend tijdens een controle op de A13 bij Rotterdam hoogstwaarschijnlijk een Albanese gangster van de 'most wanted'-lijst van Europol opgepakt. De man was in het bezit van valse Griekse reisdocumenten. Dat meldt de Telegraaf.