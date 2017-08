Eigenaren Chickfriend blijven vastzitten in zaak fipronileieren

Er is volgens Staring meer aan te merken op de NVWA. Zo kwam er forse kritiek toen bleek dat de inspectie al in november was getipt over het gebruik van fipronil in de pluimveesector. ,,Waarom is er dan zo lang gewacht met het ondernemen van actie? Ik kan het niet bewijzen maar ik krijg het gevoel dat het bedenkelijk handelen van de NVWA en de politieke commotie die daarover nu is ontstaan niet los meer is te zien van deze strafzaak. En daar heb ik heel veel moeite mee.''



Volgens Staring is het volstrekt helder dat de rol van de twee bestuurders van Chickfriend goed moet worden onderzocht. Dat er duidelijkheid moet komen of ze hebben geweten met welke middelen ze werkten en of ze dat mogelijk hebben verzwegen. Staring mag daar in dit stadium van het onderzoek niets over zeggen.