Duizenden LHBT-ers maken zich op voor Roze Zaterdag Den Bosch

LHBT-ers uit heel het land trekken morgen naar Den Bosch voor Roze Zaterdag 2017. Met uiteenlopende activiteiten wordt in de Brabantse hoofdstad de diversiteit in de samenleving gevierd. In aanloop naar de feestelijke dag was het met name de afgelaste viering in de Sint-Janskerk die de gemoederen bezighield.

De organisatie van Roze Zaterdag was enorm verheugd toen bisschop Gerard de Korte de Sint-Janskathedraal openstelde voor een 'roze' viering. ,,De bisschop stak echt zijn nek uit voor LHBT-ers. Dat was een mooi gebaar", aldus Rick Evers, woordvoerder van de organisatie. Des te bitterder was de pil toen De Korte zijn toestemming vorige week noodgedwongen toch introk.



Hij deed dit onder druk van verschillende priesters en gelovigen in het bisdom die zich niet konden vinden in de openstelling van de kerk voor de homo's en lesbiennes. Het uitgebreide betoog van de bisschop voor een 'hartelijke houding tegenover homoseksuelen' zette de Rooms-Katholieke gemeenschap in de stad niet op andere gedachten.

Quote Roze viering is een mooi gebaar voor LHBT-ers Rick Evers, woordvoerder Roze Zaterdag 2017

Na het slechte nieuws van bisschop De Korte moest de Raad van Kerken opnieuw in gesprek over een locatie. Al snel gaf dominee Erica Scheenstra, voorzitter van de raad, aan dat de viering plaats kon vinden in de Protestantse Grote Kerk. De dominee geeft aan dat het een vrolijke, positieve viering zal worden waarbij ruimte is voor gelovigen uit alle richtingen.



Vanuit de Protestantse gemeenschap kwam geen verzet tegen het plan. Scheenstra vind het enorm belangrijk dat de een gebedsviering door gaat op Roze Zaterdag. ,,Niet alleen op LHBT-ers een plek te geven voor bezinning, maar ook het gesprek in de Nederlandse kerken over de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen."

Toch beetje roze

Ook de Sint-Janskathedraal zal ondanks de afgelaste viering toch een beetje roze kleuren. Reinoud van Uffelen, voorzitter van de lokale PvdA-fractie, heeft een actie op poten gezet om roze kaarsjes te branden in de kerk. Hij startte het initiatief als steunbetuiging aan de LHBT-ers en om bisschop De Korte te bedanken voor zijn dappere poging de viering te houden in de Sint Jan. ,,De roze kaarsjes zijn een teken van solidariteit, ook aan de priesters en gelovigen die anderen nog niet in hun hart kunnen sluiten", aldus Van Uffelen. Op de Facebook-pagina voor de actie hebben al bijna honderd mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Toestroom

Volledig scherm Op het gemeentehuis van Den Bosch prijken al regenboogvlaggen. De toestroom naar de Brabantse hoofdstad zal groot zijn dit weekend. Evers verwacht tussen de 15.000 en 30.000 bezoekers. Met de zeer uiteenlopende activiteiten hoopt hij een divers publiek te bereiken. ,,Het draait bij Roze Zaterdag niet enkel om zien en gezien worden", legt Evers uit. ,,Het wordt een gezellig Brabants feestje, maar er zijn ook serieuzere activiteiten waarbij veel aandacht is voor acceptatie en respect."

Eén van de onderdelen van Roze Zaterdag in Den Bosch is een kunstmarkt in teken van diversiteit. Achttien cultuurlocaties stellen hun deuren open voor tentoonstellingen van roze kunst. ,,Daarmee is het Europa's grootste LHBT-kunstmarkt ooit", licht Evers trots toe. Daarnaast is er ook een uitgebreide infomarkt en worden er verschillende lezingen gehouden. Ook vaart er 's middags een botenparade in de kleuren van de regenboog door de grachten en zijn er heel het weekend muzikale optredens. Het volledige programma van Roze Zaterdag 2017 is te lezen op www.rozezaterdag2017.nl