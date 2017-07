Duitse dirigent sloeg koorknapen tot bloedens toe

Armin van Buuren geeft startsein voor muziekstudio zieke kinderen

18 juli Muziek kan ernstig zieke kinderen even de dagelijkse narigheid doen vergeten. Met dat doel bezocht dj Armin van Buuren vanmiddag het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De bekende dj gaf er het startsein voor de bouw van een muziekstudio in het nieuwe ziekenhuiscomplex, dat volgend jaar in gebruik wordt genomen. Lees het volledige artikel hier.