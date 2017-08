'Duitse arts Klaus Ross gewoon aan het werk tijdens onderzoek dode patiënten'

In de Heilpraktiker van Ross in het Duitse Bracht, net over de grens bij Venlo, behandelt de natuurdokter kankerpatiënten met alternatieve geneesmiddelen. Drie patiënten van Ross, waaronder een man en een vrouw uit Nederland, overleden vorig jaar juli na een bezoek aan de kliniek. Volgens getuigen was het misgegaan nadat de dokter de experimentele glucoseblokker 3BP had toegediend.



Het Duitse Openbaar Ministerie in Krefeld verdenkt de alternatieve behandelaar van dood door schuld. Om dat te bewijzen, moet de relatie tussen het toedienen van 3BP en de plotselinge dood van de patiënten worden aangetoond. De uitkomst van dat onderzoek wordt steeds uitgesteld, omdat er weinig bekend is over het experimentele middel 3BP. Pas na de resultaten van het onderzoek kan justitie Ross strafrechtelijk vervolgen.