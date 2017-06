Drie jaar cel voor agent en partner die minderjarige jongen misbruikten

Tijdens het hoger beroep gaf de advocaat-generaal aan dat de mannen 'een ravage hebben aangericht bij het slachtoffer en zijn familie'. ,,Geen van beide verdachten is doordrongen van het feit dat zij ver over de grenzen zijn gegaan. Zij hebben elkaar niet gecorrigeerd maar zijn meegegaan in elkaars misdragingen. Dat alles moet worden vertaald in de strafeis.''



In eerste aanleg waren de mannen ook tot drie jaar cel veroordeeld, waarvan een jaar voorwaardelijk. Zij gingen in beroep tegen die uitspraak.