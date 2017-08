Drenkeling in kritieke toestand uit zwembad gehaald, bad dicht

Publicist Wim Dankbaar moet moeder vermoorde Marianne met rust laten

16:39 Publicist Wim Dankbaar moet op straffe van hoge dwangsommen de moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra met rust laten. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Ook moet hij twee publicaties over de moeder op zijn website rectificeren en enkele berichten van zijn website en Facebook verwijderen.